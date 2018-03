Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Belgrado sostiene formazione comunità autonoma municipi serbi (4)

- La Lista serba ha anche annunciato nei giorni scorsi che lascerà il governo di Pristina dopo l'arresto avvenuto lunedì del direttore serbo Djuric a Mitrovica. Il premier kosovaro Haradinaj ha replicato che non intende dimettersi dopo tale annuncio, e precisato che "le azioni de giorni scorsi non erano diretto contro i cittadini serbi o contro agenti serbi, ma solo contro coloro che hanno violato le leggi". Il premier ha aggiunto che "il lavoro continuerà" anche grazie al sostegno ottenuto da altre forze politiche dopo la vicenda dell'arresto di Djuric. Commentando i fatti di lunedì sera a Mitrovica, il premier kosovaro ha detto che "il ministero dell'Interno ha agito secondo gli standard procedurali previsti e il ministero degli Esteri non ha autorizzato l'ingresso di Djuric nel territorio del Kosovo". Lunedì scorso le unità speciali della polizia kosovara hanno fatto irruzione a Mitrovica nord nella sala dove si teneva una conferenza dedicata al dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità serbe. La conferenza vedeva la partecipazione del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, accompagnato dal segretario presidenziale serbo Nikola Selakovic. (segue) (Seb)