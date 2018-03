Kosovo-Serbia: vicepremier di Pristina Jevtic chiede inchiesta su arresto Djuric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier del governo kosovaro Dalibor Jevtic ha chiesto l'apertura di un'inchiesta sugli avvenimenti di lunedì a Mitrovica in relazione all'arresto del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Jevtic, che è un esponente dello schieramento dei serbi kosovari, Lista serba, ha chiesto in una seduta tenuta oggi dal governo di Pristina che vengano stabilite le responsabilità dei fatti in relazione all'arresto di Djuric. Secondo quanto riporta la stampa serba, Jevtic ha chiarito che il divieto a Djuric di compiere la visita in Kosovo "non è stata una decisione deliberata dal governo di Pristina". (segue) (Seb)