Kosovo-Serbia: vicepremier di Pristina Jevtic chiede inchiesta su arresto Djuric (3)

- L'ospedale di Mitrovica ha prestato soccorso a 32 persone rimaste ferite nell'irruzione. Secondo le testimonianze raccolte dai media serbi, gli agenti kosovari hanno lanciato nella sala lacrimogeni, mentre si sono uditi degli spari e rumore di vetri rotti e grida in lingua albanese. Djuric è stato portato via con le mani legate dietro la schiena, secondo quanto mostrano le immagini rilanciate dai media serbi. A proposito del ferimento di Rikalo, il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha detto oggi nella seduta governativa che la polizia kosovara ha percosso il ministro perché non lo ha riconosciuto. "E' alto. Quando gli agenti l'hanno visto devono aver pensato che era qualcuno delle unità speciali", ha aggiunto Haradinaj secondo quanto riporta il quotidiano kosovaro "Zeri". Il premier ha infine invitato tutti a "guardare avanti" perché "bisogna che viviamo tutti in Kosovo, in pace". (Seb)