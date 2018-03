I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: sondaggio, 81 per cento cittadini contro riconoscimento indipendenza Kosovo "in cambio" di adesione Ue - La maggioranza dei cittadini in Serbia si è detta contraria all'ipotesi di un eventuale riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo "in cambio" dell'ingresso come paese membro nell'Unione europea: è quanto rivela l'ultimo sondaggio condotto da Ninamedia, precisando che una tale ipotesi trova la contrarietà dell'81 per cento dei cittadini. La ricerca è stata condotta su un campione di 1023 intervistati fra il 16 e il 20 marzo. Secondo i risultati della ricerca, il Kosovo "non è perso" per la Serbia per il 45 per cento degli intervistati. La percentuale si abbassa fino al 30 per cento fra le persone con più di 60 anni, mentre si alza fino al 50 per cento fra i più giovani. Il 56 per cento è contrario all'idea di una "divisione" del Kosovo mentre il 30 per cento è favorevole. Riguardo al dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità serbe, solo il 3,4 per cento dei cittadini vi ha partecipato. Il 55 per cento dei cittadini ritiene infine che l'indipendenza del Kosovo non sarà riconosciuta da questo governo né dai futuri esecutivi. (segue) (Res)