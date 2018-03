Serbia-Austria: premier Brnabic a colloquio con ministro Esteri austriaco Kneissl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl è oggi a Belgrado dopo aver compiuto altre due tappe nei Balcani occidentali, a Pristina e a Skopje. La Kneissl ha incontrato lunedì a Pristina l'omologo Behgjet Pacolli. Il Kosovo punta a rafforzare i legami economici e commerciali con l'Austria, ha detto il ministro Pacolli ricevendo l'omologo austriaco. "L'Austria è un partner tradizionale del Kosovo nel nostro percorso per diventare un pieno membro della comunità internazionale ed europea", ha aggiunto Pacolli come riportato dal suo profilo Twitter ufficiale. Il capo della diplomazia austriaca ha incontrato a Pristina anche il ministro per gli Affari europei Duarta Hoxha e ha reso visita al contingente di 440 militari austriaci impegnati in Kosovo nell'ambito della missione Kfor. La Kneissl ha elogiato i loro sforzi per mantenere la sicurezza nel paese balcanico. (segue) (Seb)