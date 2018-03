Difesa: missione Kfor, sotto controllo situazione sicurezza al confine tra Serbia e Kosovo

- La situazione relativa alla sicurezza nell'area di Presevo, al confine tra Serbia e Kosovo, è sotto controllo. E' quanto annunciato da un comunicato della missione Nato in Kosovo (Kfor), come riportato dall'emittente "Rtk", dopo che ieri due jet militari serbi hanno sorvolato l'area della Serbia meridionale nei pressi dei confine kosovaro, tra le località di Gjilan e Presevo. "Kfor sta monitorando la situazione e invita la popolazione alla calma, in quanto non c'è alcuna minaccia. Le autorità militari serbe hanno annunciato che stanno avviando le esercitazioni tattiche Sadejstvo 2018”, si legge nella nota di Kfor. (Kop)