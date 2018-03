Kosovo-Serbia: premier di Pristina, ministro serbo kosovaro Agricoltura percosso da polizia perché "non riconosciuto" (2)

- Secondo le testimonianze raccolte dai media serbi, gli agenti kosovari hanno lanciato nella sala lacrimogeni, mentre si sono uditi degli spari e rumore di vetri rotti e grida in lingua albanese. Djuric è stato portato via con le mani legate dietro la schiena, secondo quanto mostrano le immagini rilanciate dai media serbi. Un cameraman dell'emittente serba "Rts", Vladimir Milic, ha raccontato di essere stato percosso e la telecamera è stata danneggiata mentre filmava quanto accadeva all'interno della sala al momento dell'irruzione. Il ministero degli Esteri di Pristina non aveva autorizzato la visita dell'esponente del governo di Belgrado. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato dopo l'arresto una seduta urgente del Consiglio nazionale di sicurezza. L'arresto, ha detto Vucic al termine della riunione, è "il più grave atto criminale che le autorità di Pristina abbiano condotto in Kosovo". (segue) (Seb)