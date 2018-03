Kosovo-Serbia: vicepremier di Pristina Jevtic chiede inchiesta su arresto Djuric (2)

- Il vicepremier ha inoltre chiesto "risposte" per l'uso della forza da parte delle unità speciali della polizia quando sono entrate nella sala dove si teneva la conferenza a cui partecipava Djuric. "Non c'è stata una decisione del governo, qui non è stata presa nessuna decisione. Chiedo una risposta al perché è stata usata la forza su persone che hanno alzato le mani quando è entrata la polizia. Esisteva un altro modo? Vorrei che oggi fosse qui (il ministro dell'Agricoltura) Rikalo, avete chiesto perché e cosa è successo a Rikalo? Quel giorno sono state ferite 32 persone. Non erano armati, avevano solo carta e penna". Il ministro dell'Agricoltura di Pristina, Nenad Rikalo, che fa parte della Lista serba, è stato trasferito lunedì in terapia intensiva presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Mitrovica dopo che le unità speciali kosovare hanno fatto irruzione nella sala dove si teneva una conferenza alla presenza del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. (segue) (Seb)