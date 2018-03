Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Belgrado sostiene formazione comunità autonoma municipi serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lista serba, forza rappresentativa dei serbi in Kosovo, ha reso noto ieri che procederà "da sola" alla formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba se le autorità di Pristina non lo faranno entro tre settimane. "Se Pristina non intende procedere con la creazione della comunità dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, i serbi procederanno autonomamente a partire dal 20 aprile", ha rimarcato ieri il leader della Lista serba, Goran Rakic, nel corso di un incontro avuto a Mitrovica con i rappresentanti di dieci comuni a maggioranza serba. Secondo Rakic, in questo modo saranno finalmente adempiuti dopo cinque anni gli accordi di Bruxelles in materia. "L'associazione non è contro nessuno - ha precisato Rakic citato dall'emittente "Rtk" -. Servirà a tutte le persone del Kosovo. La polizia della regione del nord del Kosovo e la missione Kfor (a guida Nato) devono assicurare pace e sicurezza ad ognuno, e non cadere vittime delle provocazioni perché siamo favorevoli alla pace e al dialogo". In riferimento all'arresto a Mitrovica del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric, avvenuta lunedì scorso, Rakic ha osservato che "nessuno ha reagito al terrore di cui siamo stati partecipi e il messaggio di Vucic (il presidente serbo) è stato che nessuno permetterà che accada qualcosa ai serbi, in quanto non permetteranno ai cittadini serbi di essere perseguitati e insultati. (segue) (Seb)