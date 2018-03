Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Belgrado sostiene formazione comunità autonoma municipi serbi (3)

- Secondo le autorità di Pristina, invece, "le minacce da parte della Serbia contro il Kosovo sono inutili" e Pristina "non accetta ultimatum" : è quanto hanno dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci e il premier Ramush Haradinaj, come riportato da un comunicato pubblicato dall'ufficio della presidenza di Pristina dopo il loro incontro di ieri sera. Secondo quanto affermato in precedenza dal premier kosovaro, "quello degli ultimatum è un approccio sbagliato e l'unica strada per formare l'associazione dei comuni a maggioranza serba è nel rispetto della Costituzione del Kosovo". Haradinaj, riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", ha criticato la posizione assunta dalla Lista serba che, dopo aver lasciato il governo di Pristina, ha dato alle autorità kosovare una scadenza di tre settimane di tempo per procedere con la creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba. Secondo il premier di Pristina, sono inoltre da escludere scambi di territori tra Serbia e Kosovo o una divisione del territorio di quest'ultimo paese poiché "l'unica strada per stabilizzare la situazione è la normalizzazione dei rapporti tramite il dialogo". (segue) (Seb)