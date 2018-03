Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Belgrado sostiene formazione comunità autonoma municipi serbi (7)

- Secondo il presidente kosovaro Hashim Thaci, invece, quanto accaduto a Mitrovica rappresenta "una violazione degli sforzi per normalizzare i rapporti tra Kosovo e Serbia". Thaci ha evidenziato che l'arresto del direttore serbo per il Kosovo Marko Djuric è avvenuto nel pieno rispetto della legalità. Il presidente kosovaro ha notato infine la coincidenza temporale tra l'avvio dei lavori in Kosovo per istituire la comunità di municipi a maggioranza serba e "la provocazione da parte dello stato serbo". Tale coincidenza sarebbe a suo parere avvalorata anche dalla decisione della Lista serba di abbandonare il governo di Pristina. (Seb)