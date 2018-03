Kosovo: ambasciata Usa avvisa su rischio attacchi terroristici durante prossime festività

- L'ambasciata statunitense in Kosovo ha pubblicato un avviso nel quale viene evidenziato il rischio di attacchi terroristici nel paese balcanico durante il periodo delle celebrazioni della Pasqua ortodossa. Un comunicato diffuso dall'ambasciata di Washington avvisa i cittadini statunitensi sul rischio rafforzato di attacchi in Kosovo nei prossimi giorni, in coincidenza con il periodo delle festività. "Gli estremisti continuano a concentrarsi sulle località turistiche, centri commerciali, bar, luoghi di culto e altri obiettivi", si legge nel comunicato che invita a "prestare maggiore attenzione in questi e simili luoghi". L'ambasciata Usa invita inoltre i connazionali ad evitare assembramenti nelle aree frequentate dai turisti.(Kop)