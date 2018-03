Kosovo: movimento Vetevendosje ricorre a Corte costituzionale contro demarcazione confini Montenegro

- Il movimento Vetevendosje ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale contro la legge sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, recentemente ratificata dal parlamento kosovaro. Secondo l'esponente del partito nazionalista all'opposizione Glauk Konjufca, la Corte costituzionale dovrà assumere sulla questione "una decisione imparziale" riscontrando le violazioni della Costituzione. E' quanto riferisce l'emittente "Rtk". La ratifica dell’accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro, avvenuto lo scorso 21 marzo nel parlamento kosovaro dopo un dibattito di diverse ore interrotto più volte dal lancio di gas lacrimogeni in aula da parte di alcuni deputati dell’opposizione, ha fatto cadere uno degli ultimi ostacoli tra Pristina e l’Ue per ottenere l’abolizione dell’obbligo di visto per gli spostamenti dei cittadini del Kosovo in Europa. Dopo aver dato adempimento a oltre 100 condizioni poste dalla Commissione europea per la liberalizzazione dei visti, la ratifica dell’accordo siglato nel 2015 tra Kosovo e Montenegro sulla delimitazione della frontiera comune era infatti l’ultimo passo apertamente richiesto a Pristina da Bruxelles. Se è vero che rimane ancora aperto il capitolo dei progressi nella lotta alla corruzione, le riforme in questo settore non dovrebbero tuttavia ostruire a lungo la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell’Unione: tale sviluppo appare ora realmente possibile entro la fine del 2018. (segue) (Kop)