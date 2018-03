Kosovo: arrestati cinque turchi accusati di essere parte del movimento Gulen

- La polizia kosovara ha arrestato questa mattina cinque cittadini turchi per presunti legami con il movimento Feto, guidato dall'ex imam Fetullah Gulen. Le autorità di Pristina potrebbero ora disporre la loro estradizione in Turchia. Il portale d'informazione "Gazeta Express" precisa che i cinque arrestati sono dirigenti di scuole turche nel Kosovo e sarebbero stati identificati come oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan. Le operazioni della polizia sono avvenute questa mattina nella capitale Pristina e nel sud del paese, a Gjakova.(Kop)