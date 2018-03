Serbia-Ue: Mogherini incontra presidente Vucic, quanto accaduto a Mitrovica non deve ripetersi più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Federica Mogherini ha incontrato ieri sera a Belgrado il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. La visita di Mogherini è stata organizzata d'urgenza dopo l'episodio dei giorni scorsi quando il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric è stato arrestato e poi liberato a Mitrovica Nord per essere, nella versione di Pristina, "entrato illegalmente in territorio kosovaro". Una nota del Servizio europeo di azione estera riporta le dichiarazioni di Mogherini, la quale condannando quanto avvenuto nel Kosovo settentrionale ha detto: "Ciò che accaduto ieri non deve accadere più". "L'Ue si aspetta che prevalgano calma, saggezza, moderazione e leadership", ha osservato Mogherini. La nota aggiunge che Mogherini e Vucic hanno concordato di trovare "nuovi modi" per continuare a lavorare e risolvere pacificamente le questioni aperte tra Belgrado e Pristina. "Hanno concordato che è nell'interesse nazionale della Serbia preservare la stabilità, la pace e il progresso nel percorso europeo", conclude la nota.(Res)