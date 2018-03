Kosovo-Serbia: presidente Thaci, da Belgrado "provocazione" per minare normalizzazione rapporti

- Quanto accaduto nei giorni scorsi a Mitrovica rappresenta "una violazione degli sforzi per normalizzare i rapporti tra Kosovo e Serbia". Lo ha affermato il presidente kosovaro Hashim Thaci in una nota diffusa ieri sera, nella quale evidenzia di avere avuto un colloquio con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini, nel corso del quale è stato convenuto "che il dialogo non ha alternative e dobbiamo concentrarsi sulla strada davanti". Mogherini, ha aggiunto Thaci, "mi ha informato della sua missione a Belgrado" finalizzata ad inviare al presidente serbo Aleksandar Vucic "lo stesso messaggio". Nella nota Thaci ha evidenziato che l'arresto del direttore serbo per il Kosovo Marko Djuric è avvenuto nel pieno rispetto della legalità. Il presidente kosovaro ha notato infine la coincidenza temporale tra l'avvio dei lavori in Kosovo per istituire l'Associazione dei comuni a maggioranza serba e "la provocazione da parte dello Stato serbo". Tale coincidenza sarebbe a suo parere avvalorata anche dalla seguente decisione della Lista serba di abbandonare il governo di Pristina.(Kop)