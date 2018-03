Kosovo: si rafforza ruolo partito Ldk dopo uscita Lista serba da governo (3)

- “La Serbia deve cessare di violare la sovranità territoriale del Kosovo mettendo alla prova la nostra pazienza”, ha attaccato Haradinaj. E' arrivato il momento per dire che nessuno dovrebbe mettere alla prova la nostra pazienza", ha detto Haradinaj citato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Secondo il premier kosovaro, "è il momento per il dialogo e per sedersi ad un tavolo negoziale", e quanto avvenuto ieri "dimostra ciò che può succedere quando vi è mancanza di comunicazione". Il premier di Pristina ha sottolineato che a Belgrado erano stati avvertiti che Djuric non sarebbe potuto entrare nel territorio kosovaro ieri e per questo l'azione serba è da considerare come una provocazione. (Kop)