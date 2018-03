Balcani: ministro Esteri bosniaco Crnadak, sviluppi Kosovo duro colpo per dialogo tra paesi regione

- Gli ultimi sviluppi in Kosovo rappresentano "un duro colpo" per il proseguimento del dialogo tra i paesi della regione balcanica. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Sarajevo in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Klix". Crnadak ha detto che "l'opinione pubblica ha potuto osservare immagini tristi e inaccettabili provenienti dal Kosovo". Crnadak ha dichiarato che "quanto avvenuto deve essere condannato in modo deciso da tutti i paesi della regione, ma anche da parte dei nostri partner europei". Due giorni fa, il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric è stato arrestato e poi liberato a Mitrovica Nord per essere, nella versione di Pristina, "entrato illegalmente in territorio kosovaro".(Bos)