I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: presidente Vucic, con Mogherini "dialogo aperto" su quanto accaduto in Kosovo - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto un "dialogo aperto" con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini: così lo stesso Vucic ha definito l'incontro avuto ieri sera con l'Alto rappresentante a Belgrado in un'intervista concessa all'emittente serba "Rts". Vucic ha precisato di avere mostrato la documentazione che testimonia come il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, abbia rispettato la procedura circa la sua visita a Mitrovica. "Ho mostrato i fatti, credo che questa sia la cosa più importante", ha osservato Vucic aggiungendo che con Mogherini hanno concordato sul fatto che occorre tutelare la pace e la stabilità. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Mitrovica. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro. (segue) (Res)