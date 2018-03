Difesa: ministro albanese Xhacka visita contingente militare impegnato in operazione Nato nell'Egeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave militare albanese "Butrinto" è stata recentemente dotata di un cannone da 20 mm, telecomandato (NARWHAL, Naval Remote Weapon Highly Accurate Lightweight). La sua missione è quella di monitoraggio, ricerca e soccorso all'interno dell'area prestabilita nel Mar Egeo. Le unità della Marina militare albanese sono parte della missione Nato già dal novembre del 2016, e fino adesso, secondo un comunicato del ministero albanese della Difesa, sono riuscite a trarre in salvo oltre 800 immigrati tra cui anche decine di bambini e donne, in fuga dai loro paesi. I militari albanesi partecipano a vari missioni dall'Iraq all'Afghanistan, Kosovo e Lettonia. Le autorità albanesi hanno reso noto che nel 2018 aumenteranno la loro presenza in Afghanistan "dispiegando un altro plotone di militari nella missione Resolute Support, in risposta alla richiesta della nuova strategia del presidente statunitense Donald Trump per l'Afghanistan". Due altri plotoni con circa 80 unità sono da tempo presenti in Afghanistan, ad Herat e Kabul. (Alt)