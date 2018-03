Serbia: presidente Vucic a colloquio con ambasciatore Usa, con Kosovo necessario diminuire tensioni

- E' necessario diminuire le tensioni fra Serbia e Kosovo: è quanto concordato in un colloquio oggi a Belgrado fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e l'ambasciatore Usa in Serbia, Kyle Scott. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, Vucic e Scott hanno concordato sul fatto che le provocazioni, l'uso della forza e la mancanza di rispetto sono inaccettabili e non contribuiscono ad un ambiente adeguato per la stabilità nella regione. I due interlocutori hanno affrontato il tema dei rapporti fra Belgrado e Pristina dopo l'arresto avvenuto lunedì a Mitrovica, nel nord del Kosovo, del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. L'ambasciatore Scott ha fatto appello a entrambe le parti per perseguire la normalizzazione dei rapporti attraverso il dialogo con la mediazione dell'Ue. Scott ha inoltre espresso la disponibilità del suo paese a sostenere tutte le parti nei colloqui che si svolgono attraverso il dialogo. (segue) (Seb)