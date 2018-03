Serbia: presidente Vucic a colloquio con ambasciatore Usa, con Kosovo necessario diminuire tensioni (2)

- Nella serata di ieri il capo dello stato serbo ha avuto anche una conversazione telefonica sul tema dei recenti avvenimenti in Kosovo con l'assistente del segretario di stato Usa per l'Europa e l'Eurasia, Wess Mitchell. Sempre ieri sera Vucic ha avuto un incontro a Belgrado con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini: lo stesso Vucic ha definito l'incontro come caratterizzato da un "dialogo aperto" in un'intervista concessa all'emittente serba "Rts". Vucic ha precisato di avere mostrato la documentazione che testimonia come il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, abbia rispettato la procedura circa la sua visita a Mitrovica. "Ho mostrato i fatti, credo che questa sia la cosa più importante", ha osservato Vucic aggiungendo che con Mogherini hanno concordato sul fatto che occorre tutelare la pace e la stabilità. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Mitrovica. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro. Le unità speciali della polizia kosovara hanno fatto irruzione nella sala dove si teneva una conferenza dedicata al dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità serbe. La conferenza vedeva la partecipazione del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, accompagnato dal segretario presidenziale serbo Nikola Selakovic. Secondo le testimonianze raccolte dai media serbi, gli agenti kosovari hanno lanciato lacrimogeni, mentre si sono uditi degli spari e rumore di vetri rotti e grida in lingua albanese. Djuric è stato portato via con le mani legate dietro la schiena, secondo quanto mostrano le immagini rilanciate dai media serbi. Un cameraman dell'emittente serba "Rts", Vladimir Milic, ha raccontato di essere stato percosso e la telecamera è stata danneggiata mentre filmava quanto accadeva all'interno della sala al momento dell'irruzione. (segue) (Seb)