Kosovo: governo, non saranno tollerate "iniziative autonome" su Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha l'obbligo giuridico di creare l'Associazione dei comuni a maggioranza serba e non permetterà "iniziative autonome" in violazione delle leggi nazionali. E' quanto comunicato oggi dal governo di Pristina, guidato da Ramush Haradinaj, tramite una nota stampa. "Tutte le iniziative, che non saranno fondate sulle leggi democratiche e sulle procedure del Kosovo, non saranno attuate né rispettate", aggiunge la nota che ribadisce come il dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles impone a Pristina la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba e per questo tale passo "sarà attuato nel breve futuro". Tale compito, viene precisato, spetta al Kosovo e non alle iniziative autonome della minoranza serba. (segue) (Kop)