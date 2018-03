Kosovo-Serbia: rilancio dialogo a rischio dopo eventi di Mitrovica, Mogherini in missione urgente a Belgrado (10)

- Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic intanto ha convocato oggi una riunione con gli ambasciatori accreditati in Serbia e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali Ue, Onu, Osce, Nato e l'ufficio dell'Alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza. Dacic ha detto dopo l'incontro all'emittente "Rts" di avere illustrato nel corso della riunione tutti gli avvenimenti, e che ai partecipanti è stata fornita una documentazione completa. Dacic ha aggiunto che la Serbia ha rispettato tutte le procedure per la partenza di un proprio rappresentante in Kosovo ed a Mitrovica. Il ministero degli Esteri di Pristina ha condannato invece "l'ingresso illegale di funzionari statali della Serbia nel territorio della Repubblica del Kosovo" definendolo “una provocazione e un tentativo per una escalation della situazione sul terreno per rafforzare la posizione nei colloqui”. Il ministero degli Esteri di Pristina ha invitato inoltre gli Stati del Quint, l'Ue e la comunità internazionale in generale “a richiamare urgentemente lo Stato serbo a prendere le distanze da politiche provocatorie e azioni volte a deteriorare e destabilizzare la situazione”. (segue) (Kop)