Russia-Kosovo: Mosca condanna arresto Djuric, "intimidazione" verso i serbi kosovari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia condanna l’arresto e l’espulsione del direttore del'Ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ritenendolo una “intimidazione” verso i serbi kosovari. Lo riferisce una nota del dicastero degli Esteri russo, ripreso dall’agenzia “Sputnik”. “Condanniamo con forza questa azione, che ha l’obiettivo di intimidire i serbi del Kosovo”, si legge nella nota, che critica le Forze di sicurezza del Kosovo a guida Nato e la missione Ue per lo stato di diritto nel Kosovo per non aver provato a prevenire “le azioni illegali portate avanti da Pristina”. “Questo porta a concludere che Pristina, l’Ue e gli Stati Uniti non intendono prendere in considerazione i diritti e gli interessi dei serbi, e andranno a sopprimere i loro sforzi di difendere gli interessi legittimi della minoranza”, continua la nota di Mosca, che chiede “a coloro che hanno influenza sulle autorità kosovare” di facilitare una distensione del clima creatosi nel paese. (Rum)