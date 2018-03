Kosovo: rappresentanti comuni a maggioranza serba riuniti per discutere su creazione Associazione

- Il leader della Lista serba Goran Rakic ha indetto per oggi una riunione dei rappresentanti dei comuni a maggioranza serba del Kosovo per discutere sulla situazione della sicurezza nella parte settentrionale del paese balcanico. Come riportato dall'emittente "Rtk", la riunione è stata fissata alle ore 12:44 a Mitrovica Nord in riferimento alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Avremo una riunione con tutti i 10 comuni a maggioranza serba e proporremo che, al quinto anniversario dell'accordo di Bruxelles sulla formazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba, per formare quest'Associazione informeremo il presidente Vucic (della Serbia, Aleksandar) che ha promesso di sostenere ogni decisione che prenderemo. Certamente consulteremo loro e sosterranno la nostra decisione", ha dichiarato Rakic. (segue) (Kop)