Serbia-Kosovo: Lista serba lascia governo kosovaro, Associazione municipi serbi il 20 aprile

- La Lista serba ha deciso di uscire dal governo di Pristina: lo ha annunciato il leader della forza politica dei serbi in Kosovo, Goran Rakic, al termine delle consultazioni avute oggi a Belgrado con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Secondo quanto riferisce la stampa serba, Rakic ha anche annunciato che 10 comuni kosovari a maggioranza serba si riuniranno in un'Associazione di comuni autonomi il 20 aprile. La prima riunione con i 10 comuni, ha aggiunto, si terrà domani a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Pristina, ha osservato Rakic, dopo 5 anni dall'Accordo di Bruxelles non ha ancora adempiuto alla formazione dell'Associazione prevista dal documento e dunque lo faranno da soli i comuni serbi in Kosovo. (Seb)