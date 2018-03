Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, serbi attaccati con obiettivo occupazione territori nord (2)

- Djuric ha descritto oggi il momento dell'arresto dicendo che nel tragitto verso Pristina "hanno cercato" di umiliarlo, tenendo la sua testa verso il basso, scattando dei selfie con lui, tenendo un kalashnikov appoggiato al suo stomaco e minacciandolo con un'arma da taglio. "Hanno cantato Allah Akhbar e altri motivi, poi mi hanno fatto uscire dal mezzo di trasporto, fatto attraversare le vie principali di Pristina e messo in un sotterraneo", ha detto Djuric. Il direttore dell'Ufficio serbo ha poi precisato di avere avvertito in tempo le autorità di Pristina, oltre 70 ore prima della conferenza, in linea con tutti gli accordi firmati dalle parti. "E' una bugia ormai nota - ha concluso Djuric - quella detta dalle autorità di Pristina sul fatto che non sono state avvisate per tempo". (Seb)