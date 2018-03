Kosovo-Serbia: rilancio dialogo a rischio dopo eventi di Mitrovica, Mogherini in missione urgente a Belgrado (3)

- In seguito all’episodio, sia a Pristina che a Belgrado sono state convocate riunioni dei rispettivi Consiglio di sicurezza nazionale. Dalla Serbia sono arrivate durissime parole di condanna, mentre in Kosovo ci sono state conseguenze potenzialmente pericolose per la tenuta del governo. La Lista serba, partner di minoranza del governo di Pristina, ha deciso di uscire dall’esecutivo, come annunciato dal leader della forza politica dei serbi in Kosovo Goran Rakic, al termine delle consultazioni avute oggi a Belgrado con il presidente serbo Vucic. Secondo quanto riferisce la stampa serba, Rakic ha anche annunciato che 10 comuni kosovari a maggioranza serba si riuniranno in un'Associazione di comuni autonomi il 20 aprile. La prima riunione con i 10 comuni, ha aggiunto, si terrà domani a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Pristina, ha osservato Rakic, dopo 5 anni dall'Accordo di Bruxelles non ha ancora adempiuto alla formazione dell'Associazione prevista dal documento e dunque lo faranno da soli i comuni serbi in Kosovo. (segue) (Kop)