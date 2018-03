Kosovo-Serbia: rilancio dialogo a rischio dopo eventi di Mitrovica, Mogherini in missione urgente a Belgrado (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea farà infatti una tappa fuori programma nella capitale serba al suo ritorno dalla conferenza sull'Afghanistan che ha avuto luogo a Tashkent. Lo ha riferito la portavoce Ue Maja Kocijancic, precisando che nella capitale serba la Mogherini incontrerà Vucic per discutere del futuro del dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. Secondo quanto dichiarato oggi in conferenza stampa dallo stesso direttore Djuric, i serbi riuniti ieri a Mitrovica sono stati attaccati dalle forze di polizia kosovara con l'obiettivo "di un'occupazione" del territorio settentrionale kosovaro a maggioranza serba. La dichiarazione è giunta in una conferenza stampa tenuta dopo le consultazioni con il presidente serbo Vucic e i rappresentanti politici serbi kosovari. "Se non ci fosse stato un appello proveniente da Belgrado, avrebbero proseguito", ha detto Djuric che ha descritto il momento dell'arresto dicendo che nel tragitto verso Pristina "hanno cercato" di umiliarlo, tenendo la sua testa verso il basso, scattando dei selfie con lui, tenendo un kalashnikov appoggiato al suo stomaco e minacciandolo con un'arma da taglio. "Hanno cantato Allah Akhbar e altri motivi, poi mi hanno fatto uscire dal mezzo di trasporto, fatto attraversare le vie principali di Pristina e messo in un sotterraneo", ha detto Djuric. (segue) (Kop)