I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: premier Haradinaj, abbandono Lista serba non segna fine governo - Il premier kosovaro Ramush Haradinaj non intende dimettersi nonostante la decisione della Lista serba, partner della coalizione governativa, di lasciare l'esecutivo. Lo ha affermato lo stesso capo del governo di Pristina parlando ai giornalisti dopo l'annuncio "senza senso" della Lista serba. "Le azioni di ieri non erano diretto contro i cittadini serbi o contro agenti serbi, ma solo contro coloro che hanno violato le leggi", ha spiegato Haradinaj commentando l'arresto a Mitrovica Nord del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric. "Non intendo dimettermi", ha assicurato il premier aggiungendo che "il lavoro continuerà" anche grazie al sostegno ottenuto da altre forze politiche dopo la vicenda dell'arresto di Djuric. Commentando i fatti di ieri a Mitrovica, il premier ha detto che "il ministero dell'Interno ha agito secondo gli standard procedurali previsti e il ministero degli Esteri non ha autorizzato l'ingresso di Djuric nel territorio del Kosovo". (segue) (Res)