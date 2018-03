I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, serbi attaccati con obiettivo occupazione territori nord - I serbi riuniti ieri a Mitrovica sono stati attaccati dalle forze di polizia di Pristina con l'obiettivo "di un'occupazione" del territorio settentrionale kosovaro a maggioranza serba. Lo ha detto oggi il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, in una conferenza stampa tenuta dopo le consultazioni con il presidente serbo Aleksandar Vucic e i rappresentanti politici serbi kosovari. "Se non ci fosse stato un appello proveniente da Belgrado, avrebbero proseguito", ha detto Djuric, che ieri pomeriggio è stato arrestato e prelevato con la forza da alcuni agenti delle unità speciali kosovare mentre presenziava ad una conferenza. (segue) (Res)