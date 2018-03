Kosovo-Serbia: Dipartimento di Stato Usa, normalizzare rapporti per stabilità regionale

- Gli Stati Uniti condannano fortemente i recenti fatti di Mitrovica, che "innalzano inutilmente le tensioni e minacciano la stabilità regionale". Lo ha affermato la portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Heather Nauert, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". "Richiamiamo tutte le parti ad evitare un'ulteriore escalation della situazione e ad agire con calma per risolvere le dispute in maniera pacifica", ha affermato Nauert aggiungendo: "Per creare una pace durevole e stabile nei Balcani, sia Kosovo e Serbia hanno bisogno di normalizzare le relazioni attraverso il dialogo mediato dall'Ue". "Gli Stati Uniti rimangono pronti a sostenere tutte le parti nei negoziati del dialogo", ha aggiunto la portavoce. Due giorni fa, il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric è stato arrestato e poi liberato a Mitrovica Nord per essere, nella versione di Pristina, "entrato illegalmente in territorio kosovaro".(Kop)