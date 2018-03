Kosovo: rappresentanti comuni a maggioranza serba riuniti per discutere su creazione Associazione (2)

- "I serbi del Kosovo non rinunceranno alla formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba", ha detto oggi il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, all'emittente "Tv Pink". "E' nostro diritto – ha aggiunto Djuric – e fa parte del diritto internazionale, poiché tale comunità, con la firma dell'Alto rappresentante Ue Catherine Ashton, è diventata parte della politica estera dell'Ue, non solo un obbligo di Pristina". La Lista serba, forza che in Kosovo rappresenta la popolazione serba, ha deciso di uscire dal governo di Pristina dopo l'arresto di Djuric da parte delle unità speciali kosovare lunedì scorso a Mitrovica. Il leader di Lista serba Rakic ha anche annunciato ieri che 10 comuni kosovari a maggioranza serba si riuniranno in un'associazione di comuni autonomi il 20 aprile. Pristina, ha osservato Rakic, dopo 5 anni dall'Accordo di Bruxelles non ha ancora adempiuto alla formazione dell'Associazione prevista dal documento e dunque lo faranno da soli i comuni serbi in Kosovo. (Kop)