Kosovo: Lista serba avvia procedure per lasciare governo dopo arresto Djuric a Mitrovica (3)

- Djuric, insieme a Nikola Selakovic, segretario generale del presidente serbo Aleksandar Vucic, avrebbe dovuto prendere parte ieri a Mitrovica ad una conferenza con i serbi del Kosovo. Il ministero degli Esteri di Pristina non ha tuttavia autorizzato la visita dell'esponente del governo di Belgrado. La portavoce Ue Maja Kocijancic ha commentato la notizia dell'arresto di Djuric dicendo che Bruxelles condanna quanto accaduto a Mitrovica. Tali avvenimenti, ha osservato, vanno contro l'amormalizzazione dei rapporti. La portavoce ha fatto appello alle autorità di Belgrado e Pristina affinché mostrino l'indispensabile moderazione e maturità in modo che non si giunga a un terreno che porti verso un intensificarsi delle tensioni. Tutte le questioni, ha aggiunto, vanno risolte attraverso il dialogo mediato dall'Ue. (segue) (Kop)