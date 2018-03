Kosovo-Serbia: rappresentante Onu Tanin, ultimi fatti di Mitrovica "inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi fatti avvenuti nel Kosovo settentrionale "sono inaccettabili": così il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite Zahir Tanin ha condannato l'arresto ieri pomeriggio del direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric avvenuto a Mitrovica Nord. "Richiamo le autorità di Belgrado e Pristina ad agire con buona volontà per evitare provocazioni e per compiere i passi necessari a mantenere la pace e la sicurezza". Secondo Tanin, "è essenziale per tutte le parti coinvolte evitare la retorica o misure che potrebbero portare ad un'escalation della situazione". "Il dialogo è il solo meccanismo per indirizzare e risolvere le differenze", ha aggiunto. Dopo essere stato fermato e portato davanti al giudice, Djuric è stato poi trasferito in Serbia centrale passando attraverso il comune di Merdare per essere rilasciato. L'arresto è avvenuto mentre Djuric stava partecipando ad un incontro a Mitrovica con la comunità serba che vive nella parte settentrionale del Kosovo.(Kop)