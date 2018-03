Nota per gli utenti

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Corea del Sud-Stati Uniti: Washington e Seul raggiungono un accordo di principio per la ridefinizione del trattato di libero scambio, ma permangono dubbi sul rispetto dei dettami dell’Omc e sul nodo dei costi di stazionamento delle Forze Usa nella Penisola coreana. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 12.- Egitto: tutti i dati macroeconomici nel paese delle piramidi dopo la salita al potere del presidente Al Sisi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Turchia-Ue: il punto sulle relazioni tra Ankara e Bruxelles dopo il vertice di Varna. Servizio di analisi. Lancio intorno alle ore 15.- Kosovo-Serbia: duro colpo per il dialogo tra Pristina e Belgrado dopo l'arresto ieri a Mitrovica del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17:30.- Polonia-Ue: il governo di Varsavia intende presentare delle modifiche alla controversa legge sulla riforma del sistema giudiziario, nel tentativo di ricucire i rapporti con le istituzioni europee. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Africa: Ghana e Costa d’Avorio firmano un accordo per aumentare la cooperazione nel settore del cacao, di cui sono i maggiori produttori a livello mondiale. L’obiettivo e armonizzare le politiche per avere un maggiore controllo sui prezzi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18. (Res)