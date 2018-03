I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: presidente serbo, arresto direttore Djuric è "brutale provocazione" - L'arresto del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo avvenuto ieri a Mitrovica nord è una "brutale provocazione e un atto sconsiderato": lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa tenuta nella tarda serata di ieri al termine della riunione del Consiglio nazionale serbo di sicurezza. L'arresto, ha aggiunto Vucic, è "il più grave atto criminale che le autorità di Pristina abbiano condotto in Kosovo". Secondo Vucic, tale azione "è evidentemente sostenuta da alcuni paesi". La Serbia, ha ancora detto il capo dello stato, ha rispettato tutte le procedure e le autorità di Pristina sono state avvertite in tempo della visita. "Come presidente mi servono 72 ore per avvertire in anticipo del mio arrivo in Kosovo, per Marko in quanto negoziatore principale ne servono 24", ha precisato Vucic. Le autorità serbe, ha infine detto il presidente di Belgrado, non devono chiedere il permesso ma avvertire del loro arrivo. (Res)