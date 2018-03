Serbia: ministro Esteri Dacic con rappresentanti diplomatici e organizzazioni internazionali su arresto Djuric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha convocato oggi una riunione con gli ambasciatori accreditati in Serbia e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali Ue, Onu, Osce, Nato e l'ufficio dell'Alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza. Dacic ha detto dopo l'incontro all'emittente "Rts" di avere illustrato nel corso della riunione tutti gli avvenimenti, e che ai partecipanti è stata fornita una documentazione completa. Dacic ha aggiunto che la Serbia ha rispettato tutte le procedure per la partenza di un proprio rappresentante in Kosovo ed a Mitrovica. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, è stato arrestato ieri pomeriggio a Mitrovica Nord. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato "per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro". (Seb)