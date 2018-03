Kosovo-Serbia: rilancio dialogo a rischio dopo eventi di Mitrovica, Mogherini in missione urgente a Belgrado (6)

- Anche il presidente kosovaro Hashim Thaci ha difeso l’operato delle forze di polizia di Pristina. Secondo il capo dello Stato, "Djuric è entrato illegalmente in Kosovo" mentre le forze di sicurezza hanno agito in linea con le proprie competenze "con professionalità e per proteggere lo Stato di diritto". "Questo caso non dovrebbe danneggiare le comunicazioni tra Kosovo e Serbia, il dialogo tra i due paesi e gli sforzi per la normalizzazione, le buone relazioni e la riconciliazione tra Kosovo e Serbia", ha osservato Thaci. Il presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina Kadri Veseli ha evidenziato che il Kosovo ha solamente "difeso la propria sovranità" nella vicenda dell'arresto di Djuric: "La Repubblica del Kosovo non permette alcuna provocazione da parte della Serbia". Intanto il direttore generale della polizia kosovara Shpend Maxhuni ha smentito le voci secondo cui gli agenti della parte nord del paese avrebbero agito in maniera autonoma procedendo all’arresto di Djuric. Come spiegato dal direttore della polizia, riferisce l’emittente “Rtk”, la decisione dell’arresto sarebbe stata presa dal governo di Pristina e in ogni caso si è trattato di un’azione “completamente legale”. (segue) (Kop)