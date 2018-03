Kosovo-Serbia: rilancio dialogo a rischio dopo eventi di Mitrovica, Mogherini in missione urgente a Belgrado (11)

- La portavoce Ue Maja Kocijancic è tornata oggi ad invitare la Serbia e il Kosovo a mostrare "la moderazione e maturità" necessarie per evitare un'ulteriore escalation, dopo gli eventi di ieri nel nord del Kosovo. "L'Alta rappresentante (Federica) Mogherini – ha riferito Kocijancic – ha parlato la scorsa notte con i presidenti Vucic e Thaci. I contatti sono in corso anche ad altri livelli. Invitiamo le autorità di entrambe le parti – ha aggiunto la portavoce Ue – a mostrare la moderazione e la maturità necessarie affinché la situazione su campo in Kosovo non subisca un'ulteriore escalation. Riteniamo che tutti i temi di reciproca preoccupazione debbano essere affrontati nel quadro del Dialogo" facilitato dall'Ue. "Abbiamo condannato gli sviluppi di ieri in Kosovo", ha poi sottolineato Kocijancic, sottolineando che questi ultimi "vanno contro la normalizzazione delle relazioni" tra Belgrado e Pristina. "In questo contesto ci aspettiamo che la Serbia, che è nei negoziati di adesione con l'Ue, e il Kosovo, che ha un accordo di stabilizzazione e associazione (Asa) con l'Ue, rispettino pienamente, nella lettera e nello spirito, gli accordi raggiunti nel quadro del Dialogo". (Kop)