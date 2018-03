Fyrom-Austria: ministro Esteri Kneissl oggi in visita a Skopje

- Il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl si trova oggi in visita ufficiale nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), dove ha in programma un colloquio con l'omologo macedone Nikola Dimitrov. Kneissl arriva a Skopje dopo la tappa di ieri a Pristina dove ha incontrato l'omologo Behgjet Pacolli e i militari di Vienna impegnati in Kosovo nell'ambito della missione Kfor (Kosovo Force). L'Austria è impegnata nella missione Kfor con un contingente di 440 militari. Kneissl ha elogiato i loro sforzi per mantenere la sicurezza nel paese balcanico. Dopo le tappe di Pristina e Skopje, il capo della diplomazia austriaco concluderà il suo tour balcanico con una visita a Belgrado. (Mas)