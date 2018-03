Serbia: Procura contro crimine organizzato apre inchiesta su arresto direttore ufficio per Kosovo a Mitrovica

- La Procura della Serbia contro il crimine organizzato ha avviato tutte le attività necessarie e di sua competenza in relazione all'arresto del direttore del'Ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Lo riferisce l'agenzia "Beta", citando fonti all'interno della Procura. Secondo quanto spiegato dalle fonti, l'opinione pubblica sarà avvertita di tutte le attività al momento opportuno. Nel pomeriggio di ieri le unità speciali della polizia kosovara hanno fatto irruzione a Mitrovica nord nella sala dove si teneva una conferenza dedicata al dialogo interno sul Kosovo avviato dalle autorità serbe. La conferenza vedeva la partecipazione del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, accompagnato dal segretario presidenziale serbo Nikola Selakovic. (segue) (Seb)