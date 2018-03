Kosovo: Lista serba avvia procedure per lasciare governo dopo arresto Djuric a Mitrovica

- La Lista serba, partito che sostiene la coalizione di governo a Pristina, ha avviato le procedure per lasciare l'esecutivo kosovaro guidato da Ramush Haradinaj. L'iniziativa avviene, come riportato dalla stampa locale, in seguito all'episodio di ieri sera con l'arresto a Mitrovica Nord del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric. Il leader della Lista serba Goran Rakic in una lettera ha annunciato l'intenzione di lasciare il governo dopo il trattamento "brutale" subito dall'esponente del governo di Belgrado a Mitrovica Nord. "In seguito a questo abuso e dimostrazione di forza, la Lista Serba ha tenuto un incontro d'urgenza per avviare l'iniziativa per ritirarsi dal governo a Pristina", si legge nella lettera che aggiunge "informeremo il presidente serbo Aleksandar Vucic" sulla decisione finale. (segue) (Kop)