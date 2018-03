Kosovo: premier Haradinaj convoca riunione Consiglio di sicurezza nazionale

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha convocato per oggi una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Lo ha annunciato una nota del governo di Pristina. La riunione è stata convocata dopo che ieri a Mitrovica Nord le autorità di Pristina hanno arrestato il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato "per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro". L'arresto è avvenuto mentre Djuric stava partecipando ad un incontro a Mitrovica con la comunità serba che vive nella parte settentrionale del Kosovo. Il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo è stato riportato in Serbia ma l'episodio ha destato accese polemiche tra Belgrado e Pristina e rischia di danneggiare il processo di dialogo tra i due paesi. (Kop)