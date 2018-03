Serbia-Kosovo: presidente Vucic a colloquio con leader politici serbi kosovari

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è oggi a colloquio a Belgrado con i leader politici dei serbi del Kosovo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", al centro della riunione è la situazione in Kosovo dopo l'arresto avvenuto ieri a Mitrovica nord del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. I rappresentanti serbi kosovari hanno già anticipato che le consultazioni serviranno a valutare l'opportunità di restare o meno all'interno della compagine governativa a Pristina. Il leader della Lista serba, Goran Rakic, ha già annunciato l'intenzione di lasciare il governo dopo il trattamento "brutale" subito dall'esponente del governo di Belgrado a Mitrovica Nord. "In seguito a questo abuso e dimostrazione di forza, la Lista Serba ha tenuto un incontro d'urgenza per avviare l'iniziativa per ritirarsi dal governo a Pristina", si legge nella lettera che aggiunge "informeremo il presidente serbo Aleksandar Vucic" sulla decisione finale. (segue) (Seb)