Kosovo-Serbia: rilancio dialogo a rischio dopo eventi di Mitrovica, Mogherini in missione urgente a Belgrado (2)

- Anche le Nazioni Unite hanno condannato quanto avvenuto nel paese balcanico. “Gli ultimi fatti avvenuti nel Kosovo settentrionale sono inaccettabili", così il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite Zahir Tanin ha commentato l'arresto di ieri pomeriggio a Mitrovica Nord. "Richiamo le autorità di Belgrado e Pristina ad agire con buona volontà per evitare provocazioni e per compiere i passi necessari a mantenere la pace e la sicurezza", ha detto tramite una nota. Secondo Tanin, "è essenziale per tutte le parti coinvolte evitare la retorica o misure che potrebbero portare ad un'escalation della situazione". "Il dialogo è il solo meccanismo per indirizzare e risolvere le differenze", ha aggiunto. Djuric è stato arrestato ieri pomeriggio a Mitrovica Nord, dove si trovava per partecipare ad una conferenza con i rappresentanti della comunità serba residente nel nord del Kosovo. Secondo le autorità di Pristina, Djuric è stato fermato "per essere entrato illegalmente nel territorio kosovaro". Dopo essere stato trasportato per un interrogatorio nella capitale kosovara Pristina, l'esponente del governo di Belgrado è stato poi trasferito nella Serbia centrale passando attraverso il comune di Merdare prima di essere rilasciato. (segue) (Kop)