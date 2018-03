Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, regime dei visti Ue sarà rimosso entro 2018 (3)

- La ratifica dell'accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro, da parte del Parlamento del Kosovo, "rappresenta una conquista reale, un progresso concreto e benvenuto, che è davvero nello spirito delle relazioni di buon vicinato e della nuova Strategia della Commissione sui Balcani occidentali". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, del commissario Ue per gli Affari interni, Dimitris Avramopoulos, e del commissario Ue per l'Allargamento, Johannes Hahn. "La ratificazione – prosegue la dichiarazione – è anche la realizzazione di uno dei criteri per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Come affermato dal presidente (Jean-Claude) Juncker durante la sua recente visita in Kosovo, è un passo cruciale verso la liberalizzazione (dei visti), che sarà a beneficio soprattutto e prima di tutto della popolazione" del Kosovo. (Kop)