Kosovo: ministro Esteri austriaco Kneissl oggi in visita a Pristina

- Il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl si trova oggi in visita ufficiale in Kosovo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il capo della diplomazia di Vienna ha in programma incontri con il presidente kosovaro Hashim Thaci, con il primo ministro Ramush Haradinaj e con l'omologo Behgjet Pacolli. L'integrazione europea dei Balcani occidentali e la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo saranno alcuni dei temi centrali della visita. "Il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte dell'Austria è un fatto irreversibile", ha dichiarato il mese scorso il ministro degli Esteri austriaco Kneissl, commentando per il quotidiano "Die Presse" le precedenti dichiarazioni - poi corrette - del vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, il quale aveva definito una scelta sbagliata "fare pressioni" sulla Serbia per il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo.(Kop)