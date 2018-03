Serbia: fonti stampa, presidente Vucic convoca seduta Consiglio nazionale sicurezza su Kosovo (4)

- L'alto rappresentante per la politica estera Ue ha sottolineato il costante impegno di entrambi i presidenti per la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia e ha ricordato che i progressi compiuti nei loro programmi di integrazione dell'Ue sono strettamente collegati ai progressi nel dialogo. Il presidente kosovaro Thaci ha annunciato che promuoverà l'istituzione di una commissione dedicata alla stesura dello statuto valido per una comunità autonoma di comuni a maggioranza serba in Kosovo. Il colloquio tra i due capi di Stato si è svolto dopo la ripresa nei giorni precedenti del dialogo tecnico tra Pristina e Belgrado, mediato dall'Ue a Bruxelles. (segue) (Seb)